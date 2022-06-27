Непряева рассказала, как приняли олимпийскую чемпионку Юлию Ступак из Коми в новой группе

Фото из личного архива Юлии Ступак

Лыжница Юлия Ступак, уроженка Коми, стала членом новой группы. Теперь олимпийская чемпионка тренируется под руководством Юрия Бородавко.

Ее коллега и подруга Наталья Непряева рассказала, как спортсменку приняли в коллективе. По словам прославленной лыжницы, Ступак отлично себя чувствует в новой группе. К тому же, Непряева рада, что им обеим иногда удается тренироваться в компании друг друга.

— «Ее отлично приняли. Круто, что немного разбавили нашу команду. Целых две подруги у меня в этом году. Классно, что какие-то тренировки у Юльки получается со мной делать. Я рада, что она справляется, потому что я помню, как она переживала на этот счет, особенно зимой: «Как я к вам пойду?», – сказала, смеясь. Непряева в интервью «Матч ТВ».

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