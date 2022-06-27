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Общество27 июня 2022 6:51

Непряева рассказала, как приняли олимпийскую чемпионку Юлию Ступак из Коми в новой группе

Источник:kp.ru
Фото из личного архива Юлии Ступак

Фото из личного архива Юлии Ступак

Лыжница Юлия Ступак, уроженка Коми, стала членом новой группы. Теперь олимпийская чемпионка тренируется под руководством Юрия Бородавко.

Ее коллега и подруга Наталья Непряева рассказала, как спортсменку приняли в коллективе. По словам прославленной лыжницы, Ступак отлично себя чувствует в новой группе. К тому же, Непряева рада, что им обеим иногда удается тренироваться в компании друг друга.

— «Ее отлично приняли. Круто, что немного разбавили нашу команду. Целых две подруги у меня в этом году. Классно, что какие-то тренировки у Юльки получается со мной делать. Я рада, что она справляется, потому что я помню, как она переживала на этот счет, особенно зимой: «Как я к вам пойду?», – сказала, смеясь. Непряева в интервью «Матч ТВ».

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