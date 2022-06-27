Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 8:06

Жители Коми не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу

Источник:kp.ru
Фото: pexels.cоm

Фото: pexels.cоm

Грузия закрыла свои сухопутные границы с Россией. Причиной такого решения стали обильные дожди, которые обрушились на страну. Отмечается, что мера носит временный характер.

К тому же, в Грузию не пропустят не только физических лиц, но и товары ввозу и вывозу пока не подлежат.

— Ввоз-вывоз товаров через таможенную границу Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физлиц, пересекающих государственную границу через указанный таможенный пост, не осуществляются, — говорится в сообщении властей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Близ границ с Коми обнаружены новые очаги бешенства (подробности)