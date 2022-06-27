Жители Коми не смогут попасть в Грузию через сухопутную границу

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Грузия закрыла свои сухопутные границы с Россией. Причиной такого решения стали обильные дожди, которые обрушились на страну. Отмечается, что мера носит временный характер.
К тому же, в Грузию не пропустят не только физических лиц, но и товары ввозу и вывозу пока не подлежат.
— Ввоз-вывоз товаров через таможенную границу Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физлиц, пересекающих государственную границу через указанный таможенный пост, не осуществляются, — говорится в сообщении властей.
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