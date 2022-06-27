В Коми от рук сожителя трагически погибла 45-летняя жительница Усинска

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В Коми осудили 51-летнего жителя Усинска, обвиняемого в убийстве своей сожительницы. Мужчина зверски зарезал 45-летнюю женщину у себя дома.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, кровавая драма развернулась в одной из квартир дома по улице 60 лет Октября минувшей зимой. Пара проводила время за выпивкой и разговорами. В какой-то момент сожители стали сильно ругаться, мужчина схватил нож и вонзил его несколько раз в грудь несчастной. Женщина умерла от травм и обильной кровопотери до приезда врачей.

— В ходе расследования обвиняемый дал показания о том, что нанес удары, поскольку сожительница оскорбляла его, в том числе с использованием нецензурной брани, — уточнили в СК.

Приговором Усинского городского суда за совершенное преступление подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по приговору суда от 17.03.2016 окончательное наказание определено в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 104 тысячи рублей с ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, заключили в ведомстве.

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