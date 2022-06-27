«Раздала подзатыльников»: проводница поезда Воркута — Анапа напала на школьников

Скриншот видеоролика

В Коми разгорается громкий скандал, участниками которого стали воркутинские школьники и проводница поезда, следующего из Анапы. Женщина попала в объектив камеры, где запечатлены ее шокирующие действия: работница подняла руку на юных пассажиров и раздала им подзатыльники.

Видео с участием всех героев инцидента разлетается с быстрой скоростью в Сети. Ролик очень короткий — 13 секунд — однако этого хватает, чтобы рассмотреть, как женщина ведёт себя агрессивно и бьет детей. Причины такого поведения неизвестны, однако видео уже попало в поле зрения управления образования Воркуты.

— Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» по факту опубликованного в социальной сети Вконтакте видео о жестоком обращении с несовершеннолетними, возвращавшихся из летнего оздоровительного лагеря в Анапе, сообщает следующее. Ответственным исполнителем по набору детей в выездные оздоровительные лагеря на территории МО ГО «Воркута» является Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Воркуты (далее – МУДО «ДТДиМ»). Директором МУДО «ДТДиМ» по факту случившегося направлено заявление в ОМВД по Воркуте о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними для проведения проверки и установления причастности сопровождающих лиц, — говорится в сообщении.

Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

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