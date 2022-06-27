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Общество27 июня 2022 9:19

В Коми продлили карантин по некробактериозу животных

Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прилузском районе продлили карантин по некробактериозу животных. Соответствующий документ подписал министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Алексей Буткин.

Ограничительные мероприятия по некробактериозу животных действуют в ООО «Южное». Карантин, связанный с заболеванием коров объявили еще в 2018 году. В Прилузье велись мероприятия по оздоровлению животных. Ограничения планировали снять уже этим летом. Однако ограничения продлили до конца года.

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