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Общество27 июня 2022 10:59

Следователи начали проверку по факту нападения проводницы поезда на школьников из Воркуты

Источник:kp.ru
Скриншот видео

Скриншот видео

Следователи Воркуты начали проверку по факту нападения проводницы поезда Воркута — Анапа на школьников. Агрессивные действия женщины попали на камеру одного из юных пассажиров. На кадрах видно, как проводница бьет возвращающихся с отдыха детей, дает им подзатыльники, а те защищаются и пытаются увернуться от ударов.

До сих пор неизвестно, что побудило женщину напасть на подростков. Чтобы разобраться в инциденте, управления образования Воркуты инициировало проверку и написало заявление в правоохранительные органы.

- В рамках проверочных мероприятий следователи намерены выяснить причины и обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СК.

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