Следователи начали проверку по факту нападения проводницы поезда на школьников из Воркуты

Скриншот видео

Следователи Воркуты начали проверку по факту нападения проводницы поезда Воркута — Анапа на школьников. Агрессивные действия женщины попали на камеру одного из юных пассажиров. На кадрах видно, как проводница бьет возвращающихся с отдыха детей, дает им подзатыльники, а те защищаются и пытаются увернуться от ударов.

До сих пор неизвестно, что побудило женщину напасть на подростков. Чтобы разобраться в инциденте, управления образования Воркуты инициировало проверку и написало заявление в правоохранительные органы.

- В рамках проверочных мероприятий следователи намерены выяснить причины и обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Раздала подзатыльников»: проводница поезда Воркута — Анапа напала на школьников (подробности)