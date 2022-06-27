Житель Коми украл с работы имущество на 650 тысяч рублей

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Верховный суд Коми оставил без изменения приговор в отношении жителя Усинска, осужденного за присвоение 650 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в 2019-2020 годах житель Усинска занимал должность начальника коммерческого отдела местного предприятия. Фигурант вынес со склада имущество компании на сумму около 650 тысяч рублей. О хищении руководство узнало после увольнения работника. Фигурант вернул только 37 тысяч рублей. Поэтому руководство компании обратилось в правоохранительные органы. Суд оштрафовал мужчину на 200 тысяч рублей и взыскал 610 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, но Верховный суд оставил его без изменения.

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