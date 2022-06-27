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Происшествия27 июня 2022 12:20

В Сыктывкаре ищут покалечившего собаку живодера

Источник:kp.ru
Фото: приют для бездомных собак «Друг»

Фото: приют для бездомных собак «Друг»

В Сыктывкаре полицейские ищут живодера, напавшего на собаку. Об этом сообщили в пресс-службе городском управлении МВД.

Как сообщалось ранее, под Сыктывкаром с особой жестокостью пытались избавиться от бездомной собаки. Животное нашли на Дырносских дачах утром. У собаки была порвана грудь и сломана лапа, вся в крови она лежала на траве. Животному помогли волонтеры.

По факту публикации в социальных сетях правоохранители начали проводить проверку. Полицейские ищут человека, который нанес раны животному. Стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося. Как передает БНК, подробности информации не сообщаются.

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