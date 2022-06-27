Суд отказал руководителю МФЦ Коми Наталье Жегуновой в прогулках

Фото из личного архива Натальи Жегуновой

Руководитель МФЦ Коми Наталья Жегунова, обвиняемая в присвоении денег, подала апелляционную жалобу, в которой попросила разрешить суд выходить ей на прогулку во время домашнего ареста. Однако Верховный суд оставил обращение Жегуновой без удовлетворения.

Напомним, женщина проходит главным фигурантом в уголовном деле о присвоении 1,6 млн рублей, которые, по версии следствия, она выписывала под видом премий сотрудникам, однако эти деньги так до них и не дошли.

Жегунова была задержана, 17 февраля в горсуде ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Через два месяца по решению горсуда содержание под стражей ей заменили на домашний арест.

Сыктывкарский городской суд 10 июня продлил меру пресечения руководителю МФЦ Коми Наталье Жегуновой на два месяца – до 13 августа включительно, разрешено общение с матерью, получение и отправление почтово-телеграфных сообщений, которые связаны только с реализацией ее права на защиту по уголовному делу.

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