В Коми 22-летний парень пытался убить своего отца ножом

Фото: архив КП

Следственный отдел в Ухте завершил расследование в отношении 22-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство отца. Уголовное дело передали в прокуратуру, а затем отправят в суд.

В апреле этого года фигурант уголовного дела начал конфликт в квартире на Совхозной улице со своим отцом. Во время спора он схватил нож и ударил им не менее пяти раз в голову и конечности.

Пострадавшему удалось спастись благодаря активному сопротивлению. Кроме того, пыталась препятствовать сыну и его мать. Помогла также и своевременная медицинская помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре ищут покалечившего собаку живодера (подробнее)