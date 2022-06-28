Жителя Сыктывкара посадили на год за пьяное вождение

Фото: архив КП

Жителя Сыктывкара осудили на год лишения свободы за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

По предоставленным данным, мужчина попался в ночь с 5 на 6 апреля. Водитель признал свою вину и в содеянном раскаялся. Наказание ему назначили в колонии строгого режима, а также запретили водить транспорт в течение трех последующих лет.

Пока что приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми больница получит шесть новых автомобилей (подробнее)