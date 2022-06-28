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Происшествия28 июня 2022 6:15

Уроженец Ростова на просьбу пройти медосвидетельствование напал с укусами на полицейского

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Печорский городской суд вынес приговор в отношении уроженца Ростовской области за то, что он напал с укусами на полицейского в Печоре. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

В апреле 2022 года он находился в пьяном состоянии в комнате у полицейских, расположенной на железнодорожном вокзале. Когда его попросили пройти медосвидетельствование на степень опьянения он укусил не менее двух раз правоохранителя за голень.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с испытательным сроком на два года.

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