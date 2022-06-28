На выходных в Коми поймали 46 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Сыктывкара

За выходные дни в Коми выявили 46 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, в это количество входят не только пьяные водители, но и те, кто отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении людей, которые сели нетрезвыми за руль повторно, завели два уголовных дела. Больше всего пьяных водителей выявили в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте, Усинске, а также в Ижемском районе.

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