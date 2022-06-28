На трассе в Коми опрокинулся грузовик с капустой

Фото: УГИБДД по Коми

В Прилузском районе Коми опрокинулся грузовик, который вёз партию капусты. Подробности аварии рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ДТП было зафиксировано накануне, 27 июня, рано утром. Водитель ГАЗ-2790 не справился с управлением авто и выехал на обочину, где опрокинулся, а содержимое оказалось на дороге.

- Пострадал 30-летний пассажир. Он получил ушибленные раны руки и бедра, не госпитализирован, - говорится в релизе.

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