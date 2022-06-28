Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июня 2022 8:07

В Сыктывкаре посадили телефонного террориста

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителя Сыктывкара признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 2 декабря. Мужчина был дома пьяным. Из хулиганских побуждений позвонил в экстренную службу. Сыктывкарец сообщил заведомо ложные сведения о том, что в одном из магазинов в Нижнем Чове заложена граната. Однако сообщение о готовящемся взрыве оказалось ложным. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пьяный сыктывкарец «заминировал» здание в Эжве