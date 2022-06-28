В Сыктывкаре посадили телефонного террориста

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Жителя Сыктывкара признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 2 декабря. Мужчина был дома пьяным. Из хулиганских побуждений позвонил в экстренную службу. Сыктывкарец сообщил заведомо ложные сведения о том, что в одном из магазинов в Нижнем Чове заложена граната. Однако сообщение о готовящемся взрыве оказалось ложным. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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