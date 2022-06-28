Один из районов Сыктывкара на сутки останется без воды

Фото: архив КП

Эжвинский район Сыктывкара на сутки останется без водоснабжения.

Отключение воды запланировано с восьми утра среды, 29 июня, до такого же время четверга, 30 июня. При этом стабилизировать давление будут до двух часов дня. Ограничения связаны с ремонтными работами. Кроме того, будут оборудованы фильтро-очистные сооружения для подготовки их к осенне-зимнему периоду.

Обо всех неисправностях сообщайте по телефонам:

• ЖЭУ-2: 63-17-80, 63-18-09

• ЖЭУ-3: 63-69-60, 63-69-80

• ЖЭУ-4: 62-57-55, 62-59-75

• ЖЭУ-5: 62-32-53, 62-19-77

• ЖЭУ-6: 62-56-29, 62-58-46

• ЦДС: 62-77-26

29 июня запланирован подвоз холодной питьевой воды на площадках:

ЖЭУ-2

ТЦ «Триумф» – с 10:00 до 10:40, с 13:00 до 14:00, с 18:00 до 18:25

ТЦ «Блок обслуживания» – с 10:00 до 10:30, с 13:00 до 14:00, с 18:35 до 19:00

ЖЭУ-3

ТЦ «Веждино» – с 10:00 до 10:40, с 13:00 до 13:25, с 18:00 до 19:00

пр. Бумажников, 43/15 – 10:00 до 10:25, с 13:35 до 14:00, с 18:00 до 19:00

ЖЭУ-4

ул. Юности, 4 – с 14:30 до 15:30, с 19:30 до 19:55

ул. Молодежная, 9 – с 14:30 до 15:30, с 20:05 до 20:30

ЖЭУ-5

пр. Бумажников, 36 – с 10:35 до 11:00, с 14:30 до 14:55, с 19:30 до 20:30

ул. Весенняя, 6 – с 11:00 до 11:25, с 15:05 до 15:30, с 19:30 до 20:30

ЖЭУ-6

ул. Мира, 11 – с 11:35 до 12:00, с 14:30 до 15:30, с 19:30 до 20:30

ул. Слободская, 2 – с 11:00 до 11:40, с 16:00 до 17:00, с 21:00 до 22:00

ул. Менделеева, 5 – с 11:00 до 11:40, с 16:00 до 17:00, с 21:00 до 22:00

ул. Слободская, 21 – с 11:15 до 12:00, с 16:00 до 17:00, с 21:00 до 22:00

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