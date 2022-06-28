В Коми из-за холодного июня ожидается неурожай огурцов

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В Коми ожидается маленький урожай огурцов. Всему виной холодный первый месяц лета.

Прохладная погода и низкая температура за окном провоцируют у овощей болезни и заражения. Почему так происходит и что делать, объяснила агрометеоролог Коми ЦГМС Евгения Шахова.

погода провоцирует болезни и загнивание, а также может привести к гибели растений. Виной тому конденсат, который холодными ночами скапливается в теплице. Погода способствует развитию гнили и на других растениях, а также помогает вредителям. Интересно, что ягодам холод уже не страшен - они завязались и выдерживают холод. Но могут также пострадать от болезней и насекомых. Можно подкормить, прорыхлить дачные культуры, а любимые цветы укрывать, - цитирует Шахову издание «Комиинформ».

В лесу обстановка поспокойнее. Грибы чувствуют себя хорошо - для них важна влажность. А вот червивых плодов станет меньше. Ягоды тоже порадуют количеством, но не качеством: они будут кислее и дольше наливаться.

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