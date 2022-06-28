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Происшествия28 июня 2022 12:55

В Коми пешеход пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Троицко-Печорском районе 55-летнего местного жителя обвиняют в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в апреле. Мужчина не хотел, чтобы его привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в качестве пешехода. Поэтому житель Коми пытался передать взятку сотрудникам ГИБДД. Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело планируют передать в суд.

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