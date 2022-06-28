В Сыктывкаре при загадочных обстоятельствах пропал 17-летний Семен Осипов

Фото: «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре начались поиски пропавшего 17-летнего Семена Осипова. По данным волонтеров «Лиза Алерт», подросток исчез 25 июня и с тех пор не выходил с родными на связь.

Известно, что юношу видели в последний раз в Эжвинском районе города. Семен не пришел домой и не отвечает на звонки, чем сильно напугал семью. Родственники пытались найти мальчика самостоятельно, однако поиски ни к чему не привели и они обратились в полицию и добровольцам.

Приметы Семена: рост 172 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, каре-зеленые глаза.

В день пропажи был одет в чёрно-серую кофту, белую футболку, чёрные джинсы, розовые кроссовки.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19-летняя мать годовалого ребенка пропала в Коми

Полицейские рассказали новые подробности загадочного исчезновения девушки