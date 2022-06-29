Уроженец Кутаиси после наезда на пешехода в Коми выплатил 300 тысяч рублей

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Уроженец Кутаиси выплатил 300 тысяч рублей по исполнительному производству, чтобы выехать в Грузию на свадьбу сестры. Мужчина сбыл в Сыктывкаре пешехода и получил уголовное дело.

Пострадавшему после наезда диагностировали тяжелые травмы, после которых мужчина провел в больнице два месяца. Виновник свою вину признал и помог потерпевшему. Суд принял во внимание все обстоятельства и назначил ему полтора года лишения свободы и компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

После приговора мужчина так и не выплатил деньги, пока не захотел выехать за границу, там он заплатил всю сумму и 21 тысячу рублей исполнительного сбора.

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