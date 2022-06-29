Сыктывкарец убил своего друга глиняным горшком

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Верховный суд Коми не стал изменять приговор жителю Сыктывкара, которого осудили 18 апреля за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и повлекшего смерть.

Установлено, что 9 сентября 2021 года подсудимый распивал алкоголь вместе со своим приятелем, когда между ними произошел конфликт. Во время ссоры мужчина не менее четырех раз ударил своего оппонента ножом в шею, а потом по голове глиняным кувшинам. Потерпевший скончался от полученных травм.

Суд приговорил его к восьми годам заключения свободы в колонии строго режима. Верховный суд оставил приговор без изменений.

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