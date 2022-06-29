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Происшествия29 июня 2022 6:15

Из-за водителя маршрутки в Ухте произошло двойное ДТП

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Авария с пассажирским автобусом произошла в Ухте накануне днем, 28 июня. Водитель ПАЗа столкнулся с двумя автомобилями, сообщили в ГИБДД Коми.

По предоставленной информации, 45-летний водитель маршрутки №104 ехал по проспекту Ленина в сторону Космонавтов, когда столкнулся с автомобилем Toyota Hilux с 32-летней женщиной за рулем. После столкновения он врезался в ГАЗ.

В результате происшествия пострадала пассажирка иномарки, в настоящий момент идет разбирательство случившегося, сообщили в «Комиинформ».

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