Студент обманул сыктывкарку на 15 тысяч рублей и проиграл их в казино

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В Сыктывкаре задержали 20-летнего подозреваемого в мошенничестве на 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась девушка. Она рассказала, что решила заработать, инвестируя деньги в брокерских компаниях. Девушка доверилась первому интернет-специалисту, который сразу откликнулся на ее запрос. В течение нескольких дней горожанка переводила деньги на счета физических лиц, и они быстро закончились. Узнав об этом, специалист внезапно перестал выходить на связь, а страница оказалась недоступна для переписки.

Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался 20-летний студент строительного техникума, проживающий в Удмуртии. Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Деньги злоумышленник проиграл в Интернет-казино.

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