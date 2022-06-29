Сыктывкарца наказали за потерю паспорта

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Жителя Эжвинского района Сыктывкара привлекли к административной ответственности за утерю паспорта. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Сыктывкарец выпивал в своей квартире с малознакомыми людьми. Когда те ушли, паспорт мужчины исчез. При этом эжвинец не исключил, что мог потерять документ во время прогулки по улице Слободской. Сыктывкарец обратился в полицию. Его привлекли к административной ответственности за небрежное хранение паспорта, повлекшее утрату документа. Житель столицы Коми не согласился с этим решением и обратился в суд. Однако это ему не помогло. Эжвинский районный суд оставил постановление без изменения. Согласно законодательству, за утерю паспорта предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

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