Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2022 6:45

В Коми 15-летний мотоциклист оказался под колесами «Нивы»

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми

Фото: ГИБДД по Коми

В Усть-Цилемском районе Коми произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток. Юноша, будучи за рулем мотоцикла, оказался под колесами «Нивы».

Как уточнили в ГИБДД по республике, 37-летний водитель внедорожника на улице Мира столкнулся со встречным мопедом. В результате аварии подросток получил травмы и ссадины, а от более тяжелых травм его спас мотошлем.

- В результате ДТП 15-летний байкер получил закрытый перелом предплечья и множественные ссадины. Не госпитализирован. От более тяжких травм парня спас мотошлем. По данному факту начато разбирательство, - сообщили в Госавтоинспекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за водителя маршрутки в Ухте произошло двойное ДТП (подробности)