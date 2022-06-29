В Коми 15-летний мотоциклист оказался под колесами «Нивы»

Фото: ГИБДД по Коми

В Усть-Цилемском районе Коми произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток. Юноша, будучи за рулем мотоцикла, оказался под колесами «Нивы».

Как уточнили в ГИБДД по республике, 37-летний водитель внедорожника на улице Мира столкнулся со встречным мопедом. В результате аварии подросток получил травмы и ссадины, а от более тяжелых травм его спас мотошлем.

- В результате ДТП 15-летний байкер получил закрытый перелом предплечья и множественные ссадины. Не госпитализирован. От более тяжких травм парня спас мотошлем. По данному факту начато разбирательство, - сообщили в Госавтоинспекции.

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