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Общество29 июня 2022 7:26

В Коми мойщик посуды заразил отдыхающих в лагере детей кишечной палочкой

В детском лагере Коми обнаружена вспышка кишечной инфекции
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В детском лагере Троицко-Печорска зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. Об этом стало известно в ходе оперативки в мэрии Сыктывкара. По данным республиканского Роспотребнадзора, в образовательном учреждении был допущен ряд злостных нарушений техники безопасности.

Так, мойщик посуды не использовал специальные средства для очистки тарелок и кружек и мыл всю посуду в общем тазике. У самого работники нашли целый букет опасных вирусов.

- Носителем вирусов оказался как раз мойщик посуды. В пробках анализов были выявлены норовирус и кишечная палочка, энтеропатогенная, энтерогеморагическая палочки, - говорится в докладе Роспотребнадзора.

Всего в летнем лагере Троицко-Печорска заболели 33 человека, 26 находятся на контроле специалистов. Выявлено 12 носителей заразы.

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