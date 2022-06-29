В Коми женщина во время ссоры порезала руку своему мужу

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В Воркуте местную жительницу 1951 года рождения подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью своему мужу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в Воргашоре. В ходе семейной ссоры местная женщина нанесла телесные повреждения супругу. Пострадавший получил резаные ранения руки. Медики сообщили о случившемся в полицию. Возбуждено уголовное дело, женщина находится под подпиской о невыезде. Ранее воркутинка к уголовной ответственности не привлекалась.

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