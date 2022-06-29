В Коми температура воздуха упадет до -1 градуса

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Температура воздуха в Коми сильно упадет. Об этом предупреждают республиканские синоптики. По данным метеорологов, столбик термометра опустится до -1 градуса.

Особенно опасная и неблагоприятная природная обстановка прогнозируется в восьми районах Коми. Синоптики советуют жителям позаботится об урожае и защитить посаженные культуры от холода.

— В ночь на 30 июня и на 1 июля местами в центральных и южных районах ожидаются заморозки до -1 градуса. Штормовое предупреждение объявлено в Ижемском, Ухтинском, Сосногорском, Княжпогостском, Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Койгородском районах, — говорится в сообщении.

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