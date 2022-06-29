В Коми женщина ударила мужа кеглей для боулинга

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В Ухте местную жительницу 1991 года рождения подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью своему мужу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился ухтинец. Он сообщил о неадекватном поведении своей супруги. Выяснилось, что конфликт в семье возник на почве ревности. В какой-то момент ухтинка схватила кеглю для боулинга и ударила мужа по голове. В результате пострадавший получил легкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

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