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Общество29 июня 2022 9:12

В Сыктывкаре начали выявлять гепатит и туберкулез

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В 2022 году в Сыктывкаре начали выявлять случаи заболевания гепатитом и туберкулезом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Коми.

В этом году в Сыктывкаре зафиксировали три случая гепатита А, В и С. В Роспотребнадзоре отметили, что в прошлом году таких фактов не было. Кроме того, растет заболеваемость туберкулезом, гонококками, микроспорией. Пять случаев заболевания скарлатиной выявили в детском саду. Как передает «Комиинформ», заболеваемость кишечными инфекциями выросла на 60%.

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