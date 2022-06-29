В Коми 56-летний мужчина надругался над маленькой дочерью

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В Печоре осудили 56-летнего мужчину, обвиняемого в надругательстве над своей малолетней дочерью (ст. 132 УК РФ). О подробностях преступления рассказали в пресс-службе СУ СК России по Коми.

Известно, что сексуальному насилию девочка подвергалась со стороны своего отца, когда тот был пьян. Ребенок не понимал, в силу возраста, что с ней делает ее папа.

- Следствием и судом установлено, что злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении дочери-подростка действия сексуального характера, воспользовавшись тем, что девочка в силу возраста, индивидуально-психологических особенностей, а также, находясь в материальной и иной, возникшей из родственных отношений зависимости, не могла оказать противодействие, - говорится в релизе ведомства.

Приговором Печорского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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