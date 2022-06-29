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Общество29 июня 2022 11:15

В Коми глав двух организаций наказали после обращения депутата

Источник:kp.ru
Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Руководителей двух организаций Троицко-Печорского района оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращения депутата местного совета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Депутат направил обращения в МУП «Стандарт» и Троицко-Печорскую ЦРБ. Муниципальное предприятие нарушило требования закона, направив ответ депутату через 38 дней, а больница ответ не направила вовсе. Руководителей обоих учреждений оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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