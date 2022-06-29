Половина новых случаев заражения ковидом в Коми зарегистрировано в Сыктывкаре

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре официально подтверждено еще 11 случаев инфицирования ковидом. Об этом сообщает пресс-служба главы со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, за минувшие сутки суточный прирост составил 21 новый факт. Также в рейтинге, кроме столицы Коми, отмечены Воркута и Сосногорский район. Там было зафиксировано по три пациента с коронавирусом.

Всего же в Коми насчитывается 172 660 человек, перенесших ковид. Из них 3 198 умерли, а 169 045 - выздоровели.

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