В Коми мужчина убил своего 41-летнего знакомого из ревности

Фото: архив "КП"

В Коми трагически оборвалась жизнь 41-летнего жителя Усть-Куломского района. Мужчина умер от раны сердца, которую нанес ему знакомый. Подробности трагедии рассказали в СУ СК России по республике.

Следствие установило, что между погибшим и его 56-летним другом произошла пьяная ссора из ревности. Мужчина схватил нож и всадил его в грудь знакомого, который умер от обильного кровотечения и раны сердца.

Приговором Усть-Куломского районного суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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