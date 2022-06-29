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Происшествия29 июня 2022 12:41

Житель Коми чуть не убил мужчину ножом и топором

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Ухте 52-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство 43-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в мае на улице Советской. В комнате общежития компания распивала спиртное. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник нанес собутыльнику несколько ударов по голове, шее и рукам. Раненый выбежал из комнаты в подъезд. Люди, встретившие его, вызвали скорую и полицию. К счастью, пострадавший остался жив. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело планируют передать в суд.

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