В Сыктывкаре рассказали, где на людей нападают клещи

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Стало известно, где на жителей Сыктывкара нападают клещи. Соответствующие данные озвучила и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Коми Марина Петухова.

По ее словам, с начала сезона пострадали 774 человека: 642 взрослых и 132 ребенка. Всего в Коми зафиксировали более 2 тысяч таких случаев. Больше всего укусов насчитали в столице республики. В Коми подтвердился один случай клещевого боррелиоза и семь случаев клещевого энцефалита. В Сыктывкаре таких случаев не произошло. При этом Петухова подчеркнула, что заболеть можно и в столице Коми. В парке клещи покусали трех человек.

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