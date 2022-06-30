С 1 сентября школьникам с инвалидностью из Коми обеспечат двухразовое питание

Фото: архив КП

Накануне, 29 июня, Госдума приняла закон, который обеспечивает школьникам с ограниченными возможностями двухразовое питание независимо от того, в какой они форме обучаются. Изменения касаются всех регионов, в том числе, и Коми.

По информации председателя Госдумы Анны Кузнецовой, в настоящий момент в Российской Федерации обучаются 700 тыс. детей с ограниченными возможностями, из которых 95 тыс. учатся на домашнем обучении. По ее словам, сейчас предоставления питания в регионах не регламентирован – где-то его выдают, где-то выдают сухпайки, где-то компенсацию, а где-то не выдают ничего.

В Госдуме отметили, что закон вступит в силу с 1 сентября этого года на территории всех регионов.

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