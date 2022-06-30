Двух жителей Коми наказали обязательными работами за сворованный баннер

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В Усть-Вымском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении двух местных жителей, своровавших баннер с территории стадиона в Микуне. За преступление их приговорили к обязательным работам на срок 200 и 140 часов.

Подсудимые стянули баннер 11 ноября 2021 года. Конструкция была прикреплена к металлическому забору, а на самом баннере была надпись «Кросс наций 2021». Размер причиненного ущерба оценивается в 2691 рубль.

Ущерб в результате возместила мать одного из преступников. Приговор пока еще не вступил в законную силу.