Из Сыктывкара откроются новые авиарейсы до Казани и Архангельска

Фото: архив КП

Из Сыктывкара запланированы два новых авиарейса в города России – Казань и Архангельск, сообщила министр экономического развития Коми Эльмира Ахмеева.

По ее словам, планируется, что рейсы будет выполнять два раза в неделю компания «Руслайн», которая подтвердила свои намерения.

Договоренности о рейсе Казань-Сыктывкар-Казань были достигнуты между Ахмеевой и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым на Петербургском экономическом форуме. О самолетах между Сыктывкаром и Архангельском договорились главы регионов Владимир Уйба и Алексендр Цыбульский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Синоптики пообещали прорыв «холодного мешка» в Коми и потепление (подробнее)