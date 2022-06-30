Из Сыктывкара откроются новые авиарейсы до Казани и Архангельска

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Из Сыктывкара запланированы два новых авиарейса в города России – Казань и Архангельск, сообщила министр экономического развития Коми Эльмира Ахмеева.
По ее словам, планируется, что рейсы будет выполнять два раза в неделю компания «Руслайн», которая подтвердила свои намерения.
Договоренности о рейсе Казань-Сыктывкар-Казань были достигнуты между Ахмеевой и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым на Петербургском экономическом форуме. О самолетах между Сыктывкаром и Архангельском договорились главы регионов Владимир Уйба и Алексендр Цыбульский.
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