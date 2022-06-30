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Общество30 июня 2022 6:15

Вместо Vivaldi Plaza в Сыктывкаре снова начал работать ТЦ «Парма»

Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Сыктывкаре вместо торгового центра Vivaldi Plazа снова открылся «Парма». В здании, расположенном на Коммунистической улице, уже демонтировали иностранную вывеску и вернули старую. Сменилось название также и во всех справочниках.

ТЦ «Парма» был открыт в марте 2015 года. В 2018 году банк «Открытие», которому принадлежало здание, выставило его на торги. В 2021 году торговый комплекс был переименован, а в декабре того же года продан.

Новым владельцев здания стала череповецкая компания ООО «Ресурс», которая выкупила его за 805,4 млн руб.

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