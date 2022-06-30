«Невеста» украла у жителя Коми 200 тысяч рублей

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Мошенница украла у жителя Инты около 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина познакомился в социальной сети «ВКонтакте» с приятной женщиной. Там разместила объявление о поиске спутника жизни. Между ними завязалась переписка, которая стала носить любовный характер. Кроме того, мужчина и женщина общались по телефону.

Собеседница заверила жителя Коми в своих чувствах. Более того, она пообещала приехать в Инту для дальнейшего совместного проживания. Однако, как выяснилось, у женщины не было денег. Она попросила средств на поездку. За месяц интинец перевел около 200 тысяч рублей, но «невеста» так и не приезжала. Житель Коми высказал претензии женщине, после чего та разорвала все отношения и перестала выходить на связь. Обманутый мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.

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