На трассе в Коми 26-летний мужчина на «Ладе» залетел под лесовоз

Фото: ГИБДД по Коми

На трассе «Вятка» произошла серьёзная авария с участием лесовоза и отечественной легковушки. По данным ГИБДД по Коми, 26-летний водитель «Лада Веста» врезался с груженным лесом «Volvo» с прицепом, за рулём которого был 24-летний мужчина. Отмечается, что водитель легковушки совершил ошибку при перестроении в другой ряд и допустил столкновение.

В результате ДТП пострадал 30-летний пассажир «Весты». К счастью, травмы оказались не тяжёлыми и госпитализация мужчине не понадобилась.

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