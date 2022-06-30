Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июня 2022 6:54

На трассе в Коми 26-летний мужчина на «Ладе» залетел под лесовоз

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми

Фото: ГИБДД по Коми

На трассе «Вятка» произошла серьёзная авария с участием лесовоза и отечественной легковушки. По данным ГИБДД по Коми, 26-летний водитель «Лада Веста» врезался с груженным лесом «Volvo» с прицепом, за рулём которого был 24-летний мужчина. Отмечается, что водитель легковушки совершил ошибку при перестроении в другой ряд и допустил столкновение.

В результате ДТП пострадал 30-летний пассажир «Весты». К счастью, травмы оказались не тяжёлыми и госпитализация мужчине не понадобилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 15-летний мотоциклист оказался под колесами «Нивы» (подробности)