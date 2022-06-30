Инфекционист из Коми рассказал об отличиях кишечных инфекций и ротавируса

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Ротавирус отличается от кишечных инфекций наличием кашля и насморка. Об этом журналистам рассказал врач-инфекционист Дмитрий Киршин.

По его словам, две группы заболеваний очень похожи между собой и имеют одинаковые симптомы. В быту люди по привычке называют кишечные инфекции ротавирусом.

— Клиническая картина кишечных инфекций в целом разнообразием не отличается. Отсюда очень часто в быту люди любую кишечную инфекцию именуют ротавирусом. К общим проявлениям данного заболевания мы относим симптомы интоксикации (лихорадка, вялость), поражение ЖКТ (тошнота и рвота, жидкий стул, боли в животе различной локализации) и как следствие этого – симптомы обезвоживания. В последнее время ротавирусная инфекция стала сопровождаться поражением дыхательных путей кашлем и насморком, — объяснил врач.

Медик также добавил, что самолечение ротавируса недопустимо. Особенно это касается здоровья маленьких пациентов.

— В первую очередь хочу сказать: ни в коем случае не занимайтесь самолечением. В ситуации с маленькими детьми есть определенные сложности. Чем младше ребенок, тем больше у него потребность в жидкости на килограмм массы тела. Для них даже небольшие потери воды, связанные с рвотой и жидким стулом, могут быть значительными и приведут к обезвоживанию. Ввиду особенностей физиологии у детей симптомы обезвоживания проявляются не сразу благодаря компенсаторным возможностям организма. Однако, когда эти симптомы становятся заметны родителям – в этот момент, как правило, ребенок уже нуждается в госпитализации. Основной принцип лечения кишечных инфекций – восполнение дефицита жидкости и препятствование его возникновению. В домашних условиях для этого есть только один способ – отпаивание. К сожалению, не все люди знают, как это надо делать правильно, а бывают ситуации, когда из-за многократной рвоты отпаивание становится невозможным. Поэтому при сохранении возможности усваивать лекарственные препараты и жидкость через рот, а также отсутствии сопутствующих заболеваний, способных утяжелить течение, можно справиться с инфекцией без госпитализации, — цитирует БНК Дмитрия Киршина.

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