Продавец носков из Коми выиграл суд у Chanel

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Предприниматель из Прилузского района выиграл суд у компании Chanel SARL. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Коми.

Правообладатель хотел взыскать с предпринимателя 1 397 400 рублей за нарушение исключительных прав на знак Chanel. По мнению компании, именно такую сумму недополучил бренд из-за того, что бизнесмен торговал контрафактом в селе Объячево. Кроме того, в Chanel SARL заявили о снижении спроса на их продукцию. Торговец же заявил, что компания злоупотребляет правами.

Выяснилось, что в 2020 году в магазин «Эконом Лидер» в Объячево полиция выявила факты реализации контрафактной продукции. Правоохранители изъяли 41 пару носков, две женские блузки, пять брюк с логотипом Chanel. Бизнесмена оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Chanel SARL исходя из цен на оригинальную продукцию определила сумму ущерба. Предприниматель отказался добровольно выполнять требование. Суд не нашел доказательства того, что при обычных условиях Chanel получил бы именно такую прибыль. Контрафактные вещи изъяли, продавец доход не получил. Оснований утверждать, что потенциальный покупатель захотел бы купить оригинальную продукцию по цене, значительно превышающей цену на контрафактную продукцию, нет. В связи с этим в иске было отказано.

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