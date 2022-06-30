Сыктывкарец вызвал полицейских и рассказал им, что выращивает с женой коноплю

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В Сыктывкаре задержали супругов, которых подозревают в выращивании и хранении крупной партии марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию поступило сообщение о конфликте в частном доме. Прибывших на место правоохранителей встретил хозяин жилища 1993 года рождения. Поведение молодого человека вызвало у полицейских подозрение. Дело в том, что сыктывкарец вел себя неадекватно. Речь молодого человека была спутана, и имелись признаки опьянения. Полицейские убедились, что угрозы жизни и здоровью для заявителя нет, и поинтересовались, есть ли в доме запрещенные предметы или вещества.

Молодой человек рассказал, что в доме имеются наркотики и стал подробно рассказывать, где они хранятся и в каком объеме. Выяснилось, что сыктывкарец с супругой выращивают коноплю для собственного употребления. Далее молодой человек добавил, что на самом деле причины для вызова полицейских не было. Он пояснил, что находился в состоянии наркотического опьянения и не осознавал, что делает.

Правоохранители изъяли контейнеры с семенами и веществом коричневого цвета, шприцы, предметы для выращивания и потребления наркотиков. Всего из незаконного оборота изъято более 400 граммов конопли. Супруги нигде не работали и жили на деньги родителей. Возбуждено уголовное дело, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

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