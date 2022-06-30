В Коми пострадавшую от укуса клеща 4-летнюю девочку перевели из реанимации

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Девочка, пострадавшая от укуса заражённого клеща в Княжпоготском районе Коми, переведена из реанимации. Об этом сообщает региональный Минздрав. Состояние 4-летнего ребёнка оценивается врачами как удовлетворительное.

Напомним, юная пациентка попала в тяжёлом состоянии в больницу после укуса членистого, которого медсестра местной ЦРБ не смогла извлечь правильно и не отправила клеща на экспертизу. По данному факту Минздрав и СК начали проверку. Результатов пока нет, добавили в ведомстве.

— Из реанимации Республиканской инфекционной больницы девочку перевели в диагностическое отделение, сегодня, 30 июня, планируется перевезти ребенка в отделение неврологии Республиканской клинической детской больницы, — цитирует БНК министерство.

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