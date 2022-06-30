Сыктывкарца задержали за взлом электронной почты

Фото: архив КП

В Сыктывкаре местного жителя 1977 года рождения подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился сыктывкарец 1972 года рождения. Он пожаловался на взлом личного кабинета электронной почты. Горожанин обнаружил, что с его e-mail исчезла вся переписка более чем за 20 лет. Там содержались личные и персональные данные, информация по работе, а также клиентская база.

Сыктывкарец пояснил, что работает компьютерщиком, и его деятельность напрямую связана со знаниями о необходимой защите информации. Восстановить доступ к утерянным сведениям самостоятельно горожанину не удалось.

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался житель столицы Коми 1977 года рождения. Выяснилось, что ранее мужчины вместе работали. После того как потерпевший уволился и перестал общаться со знакомым, тот затаил обиду и, спустя время, используя свои профессиональные навыки, взломал почту приятеля. Возбуждено уголовное дело.

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