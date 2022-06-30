В Коми машины стали меньше загрязнять воздух

Фото: Pixabay

В 2021 году автомобили стали меньше загрязнять атмосферу Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минприроды.

Основными источниками загрязнения воздуха являются все виды транспорта, предприятия теплоэнергетики, добычи угля, нефти и газа, нефте- и газоперерабатывающие заводы, предприятия лесопереработки, а также строительная сфера.

В прошлом году суммарный объем выброса загрязняющих веществ в воздух составил 370,2 тысячи тонн. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 19,8 тысячи тонн, или на 5,6%. Из этого количества 153,4 тысячи тонн приходится на Воркуту, 38,7 тысячи тонн – на Усинск, 26,9 тысячи тонн – на Ухту.

Объемы выбросов от автомобилей в 2021 году составили 46,7 тысячи тонн. В прошлые годы этот показатель был значительно выше: в 2020-м — 50,6 тысячи, в 2019-м – 54,9 тысячи, в 2018-м – 80,4 тысячи. Выбросы загрязняющих веществ от железнодорожного транспорта в 2021 году составили 3,6 тысячи тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ручей Малый Войвож в Коми очищен от исторического загрязнения

В рамках проекта «Возвращаем жизнь рекам России» разработана первая в мире технология очистки донных отложений от нефти