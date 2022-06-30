В Коми пройдет бесплатный мастер-класс по биатлону

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

В субботу, 2 июля, на РЛК им. Раисы Сметаниной пройдет мастер-класс по биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства спорта.

Программа мероприятия будет включать в себя теоретическую и практическую части. В первой из них расскажут о правилах вида спорта, экипировке, инвентаре, технике передвижения, а также об особенностях летнего биатлона. После этого участники смогут попробовать себя в стрельбе из пневматической, малокалиберной и лазерной винтовок. Они также примут участие в пристрелке и смогут потренировать подход к рубежу. В конце состоится биатлонная эстафета. Мастер-класс проводят тренеры и члены сборных команд Коми по биатлону и лыжным гонкам. Участие в мероприятии будет бесплатным. Мастер-класс стартует в 10 утра.

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