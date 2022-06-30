В Сыктывкаре гендиректора наказали за нарушение законодательства о банкротстве

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре генерального директора ООО «Кэмон-Инжиниринг» привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о банкротстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В надзорное ведомство обратился временный управляющий компании. Он сообщил о нарушении законодательства о банкротстве со стороны бывшего гендиректора. В 15-дневный срок с даты утверждения временного управляющего тот не предоставил ему и не направил в Арбитражный суд перечень имущества должника и другие документы. Это не позволяло управляющему исполнять установленные законом обязанности. Было заведено административное дело. Суд оштрафовал бывшего гендиректора на 40 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарца судили за преднамеренное банкротство